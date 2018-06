Russia -7, gli uomini mercato: Mertens, Ciro nel mirino della Premier

Terminato il ciclo di Maurizio Sarri, Napoli potrebbe salutare alcuni dei protagonisti della squadra che ha fatto sognare un'intera città nell'ultima stagione. Se il sacrificio di Jorginho sembra ormai inevitabile, sono ancora in bilico le posizioni del capitano Marek Hamsik, di José Callejon e soprattutto di Dries Mertens.

Il folletto belga ha una clausola relativamente bassa (28 milioni, solo per l'estero), che potrebbe essere pagata facilmente dai maggiori club europei. Schierato come centravanti per necessità, il 31enne di Leuven ha offerto un rendimento altissimo, seppur nell'ultimo campionato i suoi numeri in termini realizzativi siano leggermente calati. Mertens adesso ha voglia di vincere e l'arrivo di Carlo Ancelotti è la migliore garanzia in questo senso, ma la Premier lo tenta: Arsenal, Manchester United e Manchester City restano alla finestra e osserveranno con interesse le prestazioni dell'attaccante belga in Russia.