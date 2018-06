Russia -7, gli uomini mercato: Milinkovic-Savic, si parte da 100 milioni

© foto di Federico Gaetano

A Firenze ancora non si capacitano dell'occasione persa tre anni fa, quando Sergej Milinkovic-Savic era a un passo dalla firma con il club viola, salvo poi fare dietro-front in maniera del tutto inaspettata e non ancora chiara. Alla fine, il centrocampista serbo accettò la corte della Lazio; le sue doti fisiche e tecniche erano già note, ma in pochi si sarebbero aspettati quella crescita esponenziale che lo ha portato, in breve tempo, a diventare uno dei giocatori più richiesti e costosi sul mercato.

Il rendimento del classe 1995 nativo di Lleida, nelle ultime due stagioni, è stato davvero impressionante. Dominatore incontrastato della mediana, gol, assist e una leadership assoluta nella meravigliosa Lazio di Simone Inzaghi. Tutti lo vogliono, ma pochi possono permetterselo anche per le richieste di Claudio Lotito: dopo il Mondiale si scatenerà un'asta furibonda, alla quale potrebbero partecipare tutte le maggiori società europee. La base è 100 milioni, il record fissato dalla cessione di Paul Pogba è pronto a essere superato.