Russia -7, gli uomini mercato: Torreira, ci prova anche il Borussia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È stato sicuramente una delle maggiori rivelazioni della Serie A 2017-18 e ha attirato le attenzioni di tutte le big italiane e di qualche importante club estero, oltre a quelle di Oscar Washington Tabarez, che lo ha convocato per la rassegna iridata. Lucas Torreira sarà uno dei giocatori da tenere d'occhio in Russia, in una Nazionale che punta a recitare un ruolo di primo piano.

Il classe 1996 è ormai pronto per fare il salto di qualità e approdare in una squadra di alto profilo, che gli permetta di puntare a vincere dei trofei. Il Napoli s'è mosso da tempo, anche in virtù della clausola rescissoria del centrocampista uruguaiano che ammonta a 25 milioni di euro (se esercitata entro il 30 giugno). Nelle ultime settimane, però, la pista sembra essersi raffreddata perché i partenopei hanno virato sullo svincolato Milan Badelj. Sul regista ci sono anche Inter e Juventus, mentre oggi l'agente ha incontrato il Borussia Dortmund: l'unica certezza è che dopo il Mondiale lascerà la Sampdoria.