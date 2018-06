Russia -7, gli uomini mercato: Werner, il nuovo Klose obiettivo del Milan

Ventidue anni compiuti a marzo e già tanta esperienza da vendere. Timo Werner è stato una delle intuizioni migliori del Lipsia negli ultimi anni: preso per 14 milioni dallo Stoccarda, oggi vale almeno il triplo e rappresenterà l'ennesima plusvalenza del club di proprietà della Red Bull.

Presente e futuro della Nazionale campione del Mondo in carica, con cui ha realizzato sette reti in tredici partite, sarà uno dei gioielli in vetrina nella manifestazione iridata che comincerà tra una settimana. Cresciuto in modo esponenziale nelle ultime due stagioni, sembra già maturo e pronto per una big. Lo chiamano il nuovo Klose, per la spaventosa rapidità d'esecuzione e nei movimenti. E, come l'ex bomber della Lazio, potrebbe avere un futuro in Italia: il Milan, alla ricerca di un punto di riferimento per il reparto offensivo, ci sta pensando seriamente, ma in Germania c'è il solito Bayern a puntare sui migliori talenti della Bundesliga. In Russia cercherà conferme e consacrazione, per poi spiccare il grande salto.