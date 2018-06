Russia -8: James Rodriguez, ovvero come un Mondiale ti cambia la vita

© foto di Image Sport

Se c'è un giocatore che è stato valorizzato dall'ultimo Mondiale, quello è sicuramente James Rodriguez. Quattro anni fa il colombiano si presentava in Brasile dopo un buon anno al Monaco e ne uscì da capocannoniere e uomo da 80 milioni di euro, volto galactico della campagna acquisti del Real Madrid. In Russia sarà la stella di una Colombia che sta vedendo molti suoi giocatori principali all'ultimo gran ballo, come Falcao, Cuadrado e Bacca. James a 27 anni ci arriva nel pieno della maturità e cresciuto anche a livello tecnico-tattico grazie a Jupp Heynckes, che al Bayern ne ha arretrato anche il raggio d'azione rendendolo giocatore più completo.