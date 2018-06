Russia -8, le stelle: Coutinho, l'uomo in più di Tite al debutto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A 26 anni arriva il primo Mondiale per Philippe Coutinho, indicato come uno dei protagonisti in Russia. Testato appena 18enne da Mano Menezes, la sua avventura con la Seleção è partita seriamente dopo il fallimento in casa di quattro anni fa. E durante questi quattro anni il suo ruolo con i verdeoro è cresciuto di pari passo con la sua esplosione tecnica a livello di club, che lo ha portato ad essere acquistato dal Barcellona per 120 milioni (che possono diventare 160). Attaccante destro, sinistro, trequartista, mezzala: accantonato da Dunga è diventato titolare in poco tempo con Tite e le amichevoli in avvicinamento al Mondiale hanno certificato il suo status di pedina chiave. E con l'amico Neymar è chiamato a fare faville.