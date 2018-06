Russia -8, le stelle: Cristiano Ronaldo, gol pesanti cercasi

© foto di Imago/Image Sport

Sarà il quarto mondiale per Cristiano Ronaldo, torneo fin qui più ombre che luci sia per lui che per il Portogallo: una buona prima edizione, quando ancora non era il migliore, con un gol su rigore che è valso il 2-0 all'Iran nella fase a gironi. In Sudafrica un gol, ininfluente, nel 7-0 alla Corea del Nord prima di avere la sfortuna di incontrare già agli ottavi di finale i campioni del Mondo della Spagna. In Brasile, sazio per la Champions vinta col Real Madrid e soprattutto arrivato spremuto al torneo, è stato il protagonista della vittoria di Pirro contro il Ghana. Questa volta non si può sbagliare e il girone con Spagna, Marocco e Iran impone che i duri comincino a giocare sin da subito. In palio, oltre alla gloria per il Portogallo c'è il Pallone d'Oro.