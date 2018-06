Russia -8, le stelle: Eriksen: il "cucciolo" del 2010 è cresciuto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel 2010 era il più giovane fra i 736 calciatori del Mondiale. Otto anni dopo Christian Eriksen si presenta come stella assoluta della Danimarca e al passo dal trasferimento in un grandissimo club d'Europa. Barcellona e Real Madrid se lo contendono e il suo prezzo dipenderà dalle prestazioni in Russia. Intanto gli scandinavi sono al Mondiale grazie a lui, che si è preso in spalla la squadra e ha realizzato una tripletta nel playoff di ritorno contro l'Irlanda. Per sua sfortuna il resto della rosa non è al suo livello ma il girone non è di quelli proibitivi: tolta la Francia le altre due, Perù e Australia sono abbordabili. E il vantaggio è dato grazie alla presenza di Eriksen.