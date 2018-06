Russia -8, le stelle: Hazard, specchio del Belgio genio e sregolatezza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ciò che è fin qui mancato per consacrare Eden Hazard fra i fuoriclasse assoluti è stata la continuità, che poi è lo stesso problema che affligge il suo Belgio, mai così pieno di talento ma ancora incapace a livello di Nazionale di trovare una consacrazione. Le prestazioni a Euro 2016 lo hanno dimostrato, dove abbiamo assistito ai passaggi a vuoto sia della squadra che del suo numero 10, nelle gare chiave, sia a magie come agli ottavi di finale contro l'Ungheria. Nel 2014 Hazard non riuscì mai a trovare la gioia del gol pur dispensando giocate decisive, come quella che ha permesso al Belgio di battere la Russia nella partita d'esordio. Peccato per i tanti minuti di letargo dispensati. Quattro anni più tardi il giocatore ha trovato maggior confidenza con la rete ed è a un passo dal raggiungere un'istituzione come Jan Ceulemans. Quest'ultimo fu fra i protagonisti di quel Belgio che nel 1986 ottenne il miglior risultato della sua storia (4° posto). Su Hazard vengono riposte le speranze per riscriverla.