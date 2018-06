Russia -8, le stelle: Iniesta, ultimo ballo per l'eroe del 2010

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultimo Mondiale per Andrés Iniesta. Ma sarà vissuto come se fosse il primo, precisa l'uomo che ha portato la Spagna a salire sul tetto del mondo. A 34 anni è lui l'uomo simbolo di questa Spagna e non è detto che lasci la selezione dopo la rassegna iridata. In una squadra che ha ricominciato a far paura dopo i flop del 2014 e di Euro 2016, lui è sempre il punto fermo. La sua esperienza sarà fondamentale e il Mondiale l'occasione per scalzare l'ex compagno di squadra Xavi fra i più presenti con la selezione. E magari l'ultima chance per arrivare a un Pallone d'Oro che avrebbe meritato nel 2010 e che gli è stato tolto a causa del cambio di regolamento del trofeo e di votazioni assurde.