Russia -8, le stelle: Kane, il capitano all'esordio. Ed è già il più caro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Solo ieri l'Osservatorio Internazionale di Studi dello Sport l'ha collocato al primo posto fra i giocatori più costosi al Mondo. E, cosa ancor più importante, si presenta da capitano dell'Inghilterra. Eppure Harry Kane affronterà per la prima volta i Mondiali. Quattro anni fa l'attaccante riusciva a ritagliarsi i primi minuti al Tottenham, giocando da titolare le ultime sei partite di Premier League. Oggi è uno dei centravanti più forti al mondo, due volte capocannoniere del campionato inglese e con un futuro destinato in una grandissima (Real Madrid?). Il torneo del 2014 per l'Inghilterra è stato a dir poco orribile, Kane è l'uomo della riscossa dei tre leoni e il suo score con la Nazionale: 13 reti in 24 partite.