Russia -8, le stelle: Lewandowski in Russia a suon di record battuti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Due Europei all'attivo ma nessun Mondiale per Robert Lewandowski, uno dei centravanti più letali al mondo. In una Polonia che dal 1982 non è mai riuscita a superare la fase a gironi (le volte in cui è riuscita a qualificarsi) è lui la speranza più grande per riportare la Nazionale in alto. Il gruppo è equilibrato ma superabile, con Colombia, Senegal e Giappone avversarie. Lewa si presenta all'appuntamento avendo letteralmente trascinato la squadra in Russia: 16 reti alle qualificazioni, record assoluto. Uno score che gli ha permesso di diventare il calciatore più prolifico di tutti i tempi della nazionale polacca.