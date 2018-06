Russia -8, le stelle: Mbappè, già icona e nato con Zidane pallone d'Oro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kylian Mbappè nasce a Bondy, nell'Ile-de-France, non lontano da Parigi, nel dicembre del 1998. Dieci giorni dopo, a Zinedine Zidane viene consegnato il Pallone d'Oro. Generazioni a confronto, il Fenomeno di casa Paris Saint-Germain è quel che oggi è maggiormente avvicinabile a un mostro sacro come Cristiano Ronaldo. Che è sempre stato suo idolo, tanto che non ha mai nascosto di ispirarsi a lui, sebbene tocchi, tacchi e virtù lo accomunino più a Thierry Henry. Figlio di una famiglia di sportivi originaria di Camerun e Algeria, è esploso al Monaco e diventato grande al PSG. La statistica incredibile è che la Francia si appresta a puntare al titolo Mondiale in Russia e lo farà schierando in campo il secondo giocatore più giovane di tutta la kermesse. Roba degna del calcio d'altri tempi, quello di Pelè, fenomeno che oggi non accade se considerati poi gli altri inseriti nella lista dei dieci più giovani. Mbappè è la stella assoluta, lui che è stato il più giovane di sempre a vestire la maglia del Monaco, a diventarne il marcatore più giovane della storia, il più giovane pure a fare una tripletta di Ligue 1 e pure il più giovane di sempre a segnare in una semifinale di Champions League. Un calciatore il cui futuro è solo ai blocchi di partenza. E che è già stella, nonostante abbia visto la prima luce quando Zidane alzava al cielo il suo Pallone d'Oro.