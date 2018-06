Russia -8, le stelle: Modric, l'eleganza e l'eredità del 14 più grande

© foto di J.M.Colomo

Luka Modric è quel che, nel calcio moderno, è più vicino a Johan Cruyff. Tecnicamente e tatticamente, s'intende, perché il 14 più famoso della storia è stato il geniale Rivoluzionario più importante del pallone d'ogni tempo mentre il Genio croato è solo un grande calciatore. Però nessun altro, nel nuovo millennio, è capace di danzare, sulle punte, elegante come lui. Con Dadic gioca più alto ma è capace di fare il pivot, l'interno, l'incursore, il fantasista, il regista, il cecchino. Capitano di una Croazia ricca di talento ma che appare la classica eterna incompiuta, per vedere i natali calcistici inizia in Bosnia. Dove a diciotto anni viene eletto miglior giocatore del campionato, vagiti di una stella di livello assoluto. Al Tottenham è ballerino sopraffino, al Real Madrid uno dei primissimi violini e cardine dei plurivittoriosi blancos di Zinedine Zidane ma pure di Carlo Ancelotti. Ha la dieci sulle spalle ma per come gioca, per come interpreta il calcio nei novanta minuti, forse ha sbagliato numero. Avrebbe dovuto prendere la 14. Senza scomodare la sacralità, è l'erede calcistico più credibile di Cruyff.