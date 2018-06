Russia -8, le stelle: Neymar, per non essere più solo il terzo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' il giocatore più costoso d'ogni tempo, Neymar Jr. Però non è il migliore. La dicotomia Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ha da sempre escluso la possibilità che il brasiliano possa essere considerato anche solo un contendente. Il Mondiale è, da sempre, l'occasione migliore per elevare, o far crollare, la valutazione ma anche la considerazione di un calciatore. Il Brasile, dopo il tonfo casalingo, è convinto che questa possa essere la volta buona. Ha una Nazionale, di fatto, perfetta praticamente in ogni ruolo. In ogni uomo. In ogni posizione. Tite, poi, non è andato solo a pescar figurine, ma ha portato in Russia anche i suoi pretoriani, per gestir con loro al meglio uno spogliatoio ricco di stelle. Su tutte, Neymar. Che in Russia vuole salire l'ultimo scalino e sfidare, una volta per tutte, Messi e CR7 per il titolo di migliore al mondo.