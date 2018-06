Russia -8, le stelle: Ozil, un Mondiale per mettere a tacere Keown

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mesut Ozil, a ventinove anni, ha giocato novanta partite con la maglia della Germania segnando ventitre volte. Non da attaccante, chiaro, sfornando decine di assist decisivi e di seconde palle deliziose. Direttore d'orchestra dal talento sopraffino, il 10 della Germania campione in carica è nonosante la tenera carta d'identità uno dei veterani della formazione di Joachim Low. E pure uno dei perni, visto che il ct tedesco lo schiera sempre e comunque. Equilibratore, detta i tempi, salta l'uomo, crea gioco. Ha un problema, semmai. L'esser discontinuo, non aver mai fatto combaciare del tutto il suo immenso talento con prestazioni in fila, l'una dietro l'altra, decisive e di spessore, è l'unica pecca. In una carriera meravigliosa, dove Ozil pare un veterano ma non è neanche trentenne. Il Mondiale è la definitiva occasione per scendere dalle montagne russe del rendimento, mettere a tacere pure i beceri commenti di Keown ai quali giustamente l'agente ha già risposto per le rime. Con la pietra tombale nei piedi, geniali, di Mesut Ozil.