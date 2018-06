Russia -8, le stelle: Salah, Faraone a rischio mezzo servizio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La stagione vissuta con il Liverpool è di quelle da sogno. Di quelle da incorniciare. Miglior giocatore della Premier League, capocannoniere e scarpa d'oro. Mohamed Salah, che pareva affare per la Roma, è diventato giocatore che va ben oltre le tre cifre di valtuazione e che è stato perno assoluto della favola Liverpool, culminata con la finale persa contro il Real Madrid a Kiev. L'infortunio patito per lo scontro-incontro con Sergio Ramos, però, lascia un dubbio amletico sulle sue reali condizioni. Lo staff medico garantisce che sarà al top per la Russia ma il ko è stato duro, crudo, brutto e la paura del popolo dei Faraoni è che non possa scaricare in campo tutti i suoi cavalli. Russia, Uruguay e Arabia Saudita è un girone non da brividi e che l'Egitto può passare. Non agevolmente, chiaro, perché a conti fatti la formazione di Cuper è considerata dalle malelingue "Salah più altri dieci". E se le condizioni non dovessero essere al top, ecco che l'Hombre Vertical potrebbe rischiare una discesa. Vertical.