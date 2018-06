Russia -9: È dominio Premier League ai Mondiali. Serie A fuori dal podio

© foto di Insidefoto/Image Sport

È dominio Premier League nel Mondiale del 2018. Il massimo campionato inglese si conferma il torneo delle stelle, quello più ricco: ben 108 giocatori sui 735 totali del Mondiale giocheranno in Russia. A sottolineare lo strapotere d'oltremanica vanno aggiunti i 22 rappresentanti della seconda divisione, la Championship, più di uno dei campionati europei più importanti come quello portoghese. Ben staccate Liga e Bundesliga che completano il podio, mentre la nostra Serie A anche senza la Nazionale ha ben 58 rappresentanti. Non nancano tornei insospettabili, come quello della Guinea, del Guatemala e persino la seconda divisione coreana. Questo, nel dettaglio, il quadro:

108 PREMIER LEAGUE (Inghilterra)

80 LA LIGA (Spagna)

62 BUNDESLIGA (Germania)

58 SERIE A (Italia)

47 LIGUE 1 (Francia)

36 PREM'ER LIGA (Russia)

30 SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE (Arabia Saudita)

22 CHAMPIONSHIP (Inghilterra)

21 LIGA MX (Messico)

21 SUPER LIG (Turchia)

19 PRIMEIRA LIGA (Portogallo)

19 MLS (Stati Uniti e Canada)

15 PRO LEAGUE (Belgio)

15 J-LEAGUE (Giappone)

15 EREDIVISIE (Olanda)

12 K LEAGUE (Corea del Sud)

10 EGYPTIAN PREMIER LEAGUE (Egitto)

9 BRASILEIRAO (Brasile)

9 PERSIAN GULF PRO LEAGUE (Iran)

9 PRIMERA DIVISION (Argentina)

8 CHINESE SUPER LEAGUE (Cina)

7 SUPERLIGAEN (Danimarca)

7 LIGA FPD (Costarica)

7 LIGA PERUANA (Perù)

7 SCOTTISH PREMIERSHIP (Scozia)

6 CATEGORIA PRIMERA A (Colombia)

6 LIGUE 1 (Tunisia)

5 SUPERLEAGUE GREECE (Grecia)

5 ZWEITE BUNDESLIGA (Germania)

4 EKSTRAKLASA (Polonia)

4 SWISS SUPER LEAGUE (Svizzera)

3 A-LEAGUE (Australia)

3 HRVATSKI PRVA LIGA (Croazia)

3 ANAPROF (Panama)

3 PRVA LIGA SRBIJA (Serbia)

3 ALLSVENSKAN (Svezia)

2 BUNDESLIGA (Austria)

2 PRIMA LEGA (Bulgaria)

2 PRIMERA DIVISION (Cile)

2 LIGA NACIONAL (Guatemala)

2 LIGAT HAAL (Israele)

2 BOTOLA (Marocco)

2 QATAR STARS LEAGUE (Qatar)

2 PREM'JER-LIHA (Ucraina)

2 PRIMERA DIVISION (Uruguay)

2 UAE PRO-LEAGUE (Emirati Arabi)

2 LIGUE 2 (Francia)

1 VEIKKAUSLIIGA (Estonia)

1 CHAMPIONNAT NATIONAL (Guinea)

1 LIGA NACIONAL (Honduras)

1 URVALSDEID (Islanda)

1 NIGERIA PREMIER LEAGUE (Nigeria)

1 ELITESERIEN (Norvegia)

1 LIGA I (Romania)

1 SUPERLIGA (Slovacchia)

1 PREMIER SOCCER LEAGUE (Sudafrica)

1 PROXIMUS LEAGUE (Belgio)

1 K LEAGUE 2 (Corea del Sud)

1 1. DIVISION (Danimarca)

1 ASCENSO MX (Messico)

1 SEGUNDA DIVISION (Spagna)

1 TFF FIRST LEAGUE (Turchia)