Russia -9: Arabia Saudita, Erasmus in Spagna per fare esperienza

L'Arabia Saudita ha fatto il suo esordio ai Mondiali nel 1994 e nella sua prima edizione stupì il mondo qualificandosi agli ottavi di finale grazie a uno dei gol più belli della storia: lo slalom di Owairan che valse il gol vittoria contro il Belgio.

Da allora le cose non sono migliorate, anzi: sono arrivate altre tre partecipazioni ma i Figli del Deserto non solo non si sono mai qualificati e non hanno vinto una partita, ma si sono resi protagonisti di alcune figuracce epiche, su tutte lo 0-8 subito contro la Germania nel 2002.

Per questo per non farsi trovare impreparata, la Federcalcio saudita ha avuto un'idea per allenare al meglio i suoi giocatori. Ed ecco l'accordo con la Federcalcio spagnola per mandare in prestito alcuni giocatori in Liga e Segunda Division, sei in totale. Tre di essi (Yahia Al-Shehri del Leganés, Salem Al-Dawsari del Villarreal e Fahad Al-Muwallad del Levante) sono stati convocati da Pizzi, ct guarda caso spagnolo che guiderà l'Arabia Saudita. Peccato che il minutaggio non sia stato soddisfacente (eufemismo): 58 minuti complessivi fra i tre. La speranza è che allenandosi con giocatori di livello superiore possa esser stato d'aiuto.