Russia -9: Belgio, l'esclusione del Ninja e l'incoerenza di Martinez

Il quarto posto del 1986 è il miglior piazzamento del Belgio ai Mondiali. Ma i Diavoli Rossi non sono mai stati così forti come adesso. La generazione d'oro è arrivata al suo secondo Mondiale e l'obiettivo è cercare di migliorare il piazzamento di 4 anni fa, quando la nazionale venne eliminata ai quarti di finale contro l'Argentina. Allora come oggi c'è un grande assente: Radja Nainggolan. Se all'epoca la sua esclusione poteva essere digerita in quanto l'unica esperienza in una big erano sei mesi alla Roma, quest'anno è davvero sorprenente non leggere il nome del Ninja fra i 23.

"Questioni tattiche" ha tenuto a specificare il ct Martinez. Eppure nel 3-4-2-1 il romanista avrebbe potuto ritagliarsi il suo spazio. Magari non da titolare, considerato che sulla trequarti Mertens e Hazard sono avanti nelle gerarchie e che in mezzo c'è già Kevin De Bruyne.

Ma una cosa non è chiara: perché non portarlo come alternativa? Lo stesso Nainggolan sa che le ragioni sono da trovare altrove. Il giocatore, o meglio, la persona non è gradita al commissario tecnico. E l'incoerenza delle convocazioni di giocatori non protagonisti nei propri campionati (Tielemans, riserva al Monaco) o finiti in tornei minori (Witsel) ne sono la dimostrazione.