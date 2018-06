Russia -9, da Marcelo a Neymar. Il Brasile, macchina quasi perfetta

© foto di J.M.Colomo

E' la grande favorita del Mondiale di Russia 2018, il Brasile di Tite. Che ha percorso una strada meravigliosa e limpida nella corsa alla kermesse Mundial, che ha tirato un sospiro di sollievo dopo l'infortunio non grave come pensato a Neymar, che ha interpreti pazzeschi e di livello altissimo in ogni ruolo. A conti fatti, tra titolari e alternative, trovar pecche ai verdeoro è complicato. Forse impossibile.

I portieri Alisson, con la Roma, ha giocato una stagione che lo ha portato a essere considerato tra i migliori del globo. L'alternativa è Ederson, guida assoluta dei pali del Manchester City e c'è pure Cassio, migliore del campionato domesito con il Timao.

I difensori I nomi raccontano tutto: Thiago Silva e Miranda per l'esperienza in mezzo, Marquinhos per la gioventù e brillantezza a ventiquattro anni, Pedro Geromel del Gremio a puntellare il reparto. Perché Tite non dimentica i suoi pretoriani e i giocatori del campionato brasiliano e per questo ha chiamato, tra i terzini, anche Fagner del Corinthians anzichè Alex Sandro. Poi Marcelo, Danilo, Felipe Luis. Un pacchetto completo, tra primi e secondi.

I centrocampisti Casemiro è il martello in cabina di regia, Fernandinho, a trentatre anni, ha dimostrato di aver spada e fioretto nella sua stagione al City. Renato Augusto, nonostante l'esperienza cinese, non è stato 'scordato' da Tite che è andato all-in con questa generazione puntando si veterani. Poi Fred dello Shakthar, almeno per qualche altra ora, fin quando il Manchester United non lo ufficializzerà per sessanta milioni di euro e Paulinho, già colonna dopo una sola stagione del Barcellona.

Gli esterni e gli attaccanti Neymar. Douglas Costa. Coutinho. Willian. Firmino. Taison. Gabriel Jesus. I commenti sembrano quasi superflui. C'è chi segna. Chi fa segnare. Chi salta l'uomo. Chi rifinisce. Chi fa tremare le difese avversarie.