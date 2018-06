Russia -9, da Mascherano a Mikel: i convocati che giocano in Cina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono otto i giocatori che parteciperanno tra nove giorni al Mondiale di Russia 2018 che, attualmente, militano nel campionato cinese. Nomi importanti, noti. Su tutti Javier Mascherano, che ha deciso di provare l'esperienza all'Hebei China Fortune prima di appendere le scarpette al chiodo dopo i tanti anni al Barcellona. Axel Witsel rifiutò la Juventus per il Tianjin Quanjian, a sorpresa è andato anche un altro belga nella Chinese Super League come Yannick Carrasco dall'Atletico Madrid al Dalian Yifang che ha pescato anche in Premier League, al Southampton, col portoghese Josè Fonte. Il Brasile ha un giocatore, con il centrocampista Renato Augusto, due per la Nigeria: Odion Ighalo al Changhun Yatai e l'ex Chelsea, John Obi Mikel, al Tianjin Teda. Chiude la Corea del Sud con l'unico meno noto, Kim Younggwon, al Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro.

Axel Witsel (Belgio, Tianjin Quanjian)

Yannick Carrasco (Belgio, Dalian Yifang)

Renato Augusto (Brasile, Beijing Guoan)

Kim Younggwon (Corea del Sud, Guangzhou Evergrande)

Odion Ighalo (Nigeria, Changhun Yatai)

John Obi Mikel (Nigeria, Tianjin Teda)

Josè Fonte (Portogallo, Dalian Yifang)

Javier Mascherano (Argentina, Hebei China Fortune)