Russia -9: Deschamps, l'ombra di Zidane lo costringe a vincere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il sorprendente addio di Zinedine Zidane alla panchina del Real Madrid apre scenari futuri importanti sulla panchina della Nazionale francese. E le pressioni per Didier Deschamps, come se non fossero guà sufficienti, aumentano. Le esclusioni eccellenti di Benzema e Rabiot, per i modi in cui sono arrivate, lasciano poco margine d'errore al commissario tecnico che deve convivere già con la delusione dell'Europeo giocato in casa due anni fa. La nazionale francese sulla carta è fra le più forti in assoluto e soprattutto ha ancora margini di crescita al punto da proiettarla verso il 2022 come squadra più forte in assoluto. Solo 9 giocatori su 23 hanno più di 25 anni, l'ideale per portare avanti il progetto. Deschamps a ottobre si è legato con i bleus fino al 2020 e tutto sembrava tranquillo, fino alla conferenza stampa di Madrid della settimana scorsa. Il rischio ora è che la prospettiva cambi nel caso che la Francia non arrivi almeno alle semifinali.