Russia -9, Fontaine l'irraggiungibile. Chi sarà l'erede di James?

Trentadue nazionali non sono forse abbastanza per raggiungere il record di gol del 1958 di Juste Fontaine. Che da riferimento avanzato della Francia ruppe ogni record, superando con 13 marcature le 11, di quattro anni prima, dell'ungherese Sandor Kocsis. Solo in tre sono arrivati in doppia cifra al Mondiale: il terzo è, nel 1970, il tedesco Gerd Muller. Da allora, chi ha segnato di più è stato Ronaldo, nel 2002, con 8 marcature. Curiosa la statistica del 2010: ben quattro giocatori a quota 5 reti, Thomas Muller, Wesley Sneijder, David Villa e Diego Forlan. Solo nel '62 arrivarono più giocatori appaiati in testa ai marcatori, ovvero cinque. Nel 2014 l'ultimo capocannoniere è stato James Rodriguez, con sei reti, score che gli valse la chiamata da parte del Real Madrid. Chi sarà il prossimo? Kane? Werner? Neymar? Messi? Higuain? Cristiano Ronaldo? Mbappè o Griezmann? Oppure una sorpresa? Impossibile rispondere. Con una certezza. Fontaine resta l'irraggiungibile.