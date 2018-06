Russia -9, il Team Melli di Queiroz. Occhio a pensarlo Cenerentola

© foto di Image Sport

E' il secondo Mondiale consecutivo per l'Iran. Per la prima volta, il Team Melli ci riprova, ma con l'esperienza di Brasile 2014 che ha permesso a tanti di andare in Europa per essere più competitivi, con maggior esperienza in campionato certamente più probanti di quello domestico. Il girone, con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, con la Spagna delle stelle e con il Marocco che è una delle migliori difese del torneo, pare proibitivo. Però quella di Carlos Queiroz, nato e cresciuto in Mozambico, a lungo assistente di Alex Ferguson allo United, poi tecnico del Real Madrid e ct del Portogallo, non è una Cenerentola. La retroguardia degli iraniani, inoltre, è di quelle solide e toste visto che nella strada verso Russia 2018, ha siglato il record di clean sheets per le qualificazioni Mondiali. Montazeri e Louraliganji sono la coppia davanti a Beiranvand, il centravanti è il falso nueve Azmoun mentre sulla trequarti sono attesi Jahanbakshsh e Taremi. Che non sarà la stella, adesso, ma è la possibile sorpresa del 4-3-2-1 di Queiroz. Parte come sconfitta, ma il manico è importante e il talento non manca. Ha storie da raccontare, poi, come quella del portiere Beiranvand, il nomade che ha lavorato anche in un carwash perché pensava che il calcio, in fondo, non potesse dargli da mangiare. Ha fame di riscatto e, soprattutto, ha imparato dai suoi errori, l'Iran. Per questo, per Spagna, Portogallo e Marocco, sarà meglio non considerarla Cenerentola.