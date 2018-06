Russia -9, la Generazione Mbappè e un'intera Nazionale nelle big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aymeric Laporte e Clement Lenglet in difesa. Karim Benzema oltre a Alexandre Lacazette e Dimitri Payet in attacco. Adrien Rabiot in mediana. La Francia è una Nazionale talmente ricca di talento da potersi permettere di escludere calciatori che, non ce ne vogliano gli azzurri ora in rosa, giocherebbero titolari nell'Italia. Tutti. E' un elemento che deve far riflettere ma che fa anche capire di come la Francia sia a tutti gli effetti una Nazionale candidata a essere protagonsita in Russia e non solo. Tra i pali c'è Hugo Lloris che a trentadue anni è nel pieno della maturità calcistica. Poi, con lui, Deschamps ha convocato l'esperto Steve Mandanda e l'erede Alphonse Areola. E' la Nazionale più giovane del Mondiale, con Kylian Mbappè sorprendentemente secondo giocatore baby in Russia ma già stella a livello assoluto. Corentin Tolisso è considerato veterano a ventiquattro anni, Antoine Griezmann figuriamoci a ventisette primavere. Giocano tutti in big o quasi, i giocatori francesi. L'undici tipo questo racconta: Tottenham tra i pali (Lloris), Monaco a destra (Sidibè), Real Madrid e Barcellona in mezzo (Varane, Umtiti), City a sinistra (Mendy). In mezzo al campo United (Pogba), Chelsea (Kanté), Bayern o Juventus (Tolisso o Matuidi). Davanti PSG (Mbappè), Atletico Madrid (Griezmann), Barça (Dembelè). Le alternative? Tutti solo e soltanto in grandi società. Che danno esperienza ai giocatori, che li abituano a vincere. E a essere vincenti. Una generazione da sogno.