Russia -9, la Germania quasi perfetta. Per colpa del 9

La Germania è quasi perfetta. E non perché Timo Werner non meriti lodi ed elogi, anzi: a ventidue anni è titolare dei Campioni del Mondo in carica, però nel ruolo del nove, i tedeschi sono un gradino sotto rispetto alle altre grandissime del Mondiale russo. Il punto è che Joachim Low, negli altri reparti, ha alternative talmente importanti che ha potuto lasciare a casa Jonathan Tah, Leroy Sané, Mario Gotze, Bernd Leno ed Emre Can, tra gli altri. Ha una rosa giovanissima, considerato inoltre che non ci sono i ragazzi che hanno preso parte e vinto l'Europeo Under 21 del 2017. Eppure Goretzka è un '95, come sule. Brandt un '96, Ginte un '94, Rudiger un '93 e Brandt un '96 come Werner. Thomas Muller stesso, che appare come un veterano immarcescibile, non ha neppure trent'anni ed è la fotografia perfetta di una Nazionale sempre al picco della forma e con un ricambio generazionale che non le costa periodi e anni di down. Il rinnovo di Joachim Low è altrettanto specchio della progettualità del calcio tedesco, che blinda i suoi maestri a prescindere dai risultati. La formazione mette i brividi, le alternative altrettanto. Ventitre giocatori che farebbero le fortune di quasi tutte le grandi società europee. Quasi tutti. Perché in giro ci sono nove migliori di Timo Werner e, soprattutto, del senatore Mario Gomez. Per questo è quasi perfetta. Ma la punta del Lipsia può esplodere da un momento all'altro. E anche così, potrebbe essere già abbastanza.