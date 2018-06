Russia -9, Messi o Maradona? Un Mondiale per la risposta definitiva

© foto di J.M.Colomo

Dopo la sconfitta nella finale di Copa America del 2016, Lionel Messi annunciò di voler lasciare l'Argentina. Che è il suo cruccio, il suo tallone d'Achille. Con l'Albiceleste, la Pulga è Icaro. Vola alto ma frana, abbagliato dal paragone ultimo con Diego Armando Maradona. Cambiò idea, poi, commosso dall'affetto dei tifosi, da quello dei compagni, ma pure la strada verso Russia 2018 è stata irta e piena d'ostacoli, tanto da arrivare a un punto in cui la qualificazione pareva pure decisamente a rischio. A trentuno anni, quella russa pare l'ultima chiamata per il Diez più forte del globo, che con l'Argentina ha vinto un Mondiale Under 20, un'Olimpiade, ma che è poi arrivato sconfitto in finale ai Mondiali del 2014 e pure in Copa America nel 1006, 2015 e 2007. E' la sua maledizione, l'Argentina, e a conti fatti l'Albiceleste non parte favorita pure in questa kermesse. Islanda, Croazia e Nigeria non sembrano essere ostacoli insormontabili, ma il Brasile appare più completo, la mediana studiata da Loew e Lopetegui, ma pure quella di Deschamps, più ragionate di una rosa iper offensiva e squilibrata come quella di Sampaoli. Servirà tutto il genio del commissario tecnico abbinato a quello di Messi, per vincere questa sfida. L'ultima e l'unica che manca al Diez per raggiungere il sole. Per arrivare a Diego. E, forse, per superarlo.

I convocati dell'Argentina

Portieri: Nahuel Guzman (Tigres), Wilfredo Caballero (Chelsea), Franco Armani (River Plate).

Difensori: Gabriel Mercado (Siviglia), Cristian Ansaldi (Torino), Nicolas Otamendi (Manchester City), Federico Fazio (Roma), Marcos Rojo (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Sporting Lisbona).

Centrocampisti: Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Eduardo Salvio (Benfica), Lucas Biglia (Milan), Giovani Lo Celso (PSG), Ever Banega (Siviglia), Manuel Lanzini (West Ham), Maximiliano Meza (Independiente), Angel Di Maria (PSG), Cristian Pavon (Boca Juniors).

Attaccanti: Paulo Dybala (Juventus), Lionel Messi (Barcellona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus).