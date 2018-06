Russia -9: Nessuno come il Manchester City. Juve nella Top 10

© foto di Imago/Image Sport

Nonostante la clamorosa esclusione di Leroy Sané dalla lista del ct della Germania Joachim Low è il Manchester City la squadra più rappresentata del Mondiale: sono 16 i giocatori agli ordini di Pep Guardiola che si disimpegneranno in Russia, uno in più del Real Madrid e due in più del Barcellona. Nella Top 10 l'Inghilterra riesce a piazzare ben 4 squadre mentre per l'Italia l'unica rappresentante è la Juventus. Spicca la presenza di due squadre saudite che rappresentano l'ossatura della selezione di Pizzi.

16 MANCHESTER CITY (Inghilterra)

Argentina: Aguero e Otamendi

Belgio: Kompany e De Bruyne

Brasile: Gabriel Jesus, Danilo, Fernandinho ed Ederson

Francia: Mendy

Germania: Gundogan

Inghilterra: Walker, Stones, Sterling, Delph

Portogallo: Bernardo Silva

Spagna: David Silva

15 REAL MADRID (Spagna)

Brasile: Casemiro e Marcelo

Costarica: Navas

Croazia: Kovacic e Modric

Francia: Varane

Germania: Kroos

Marocco: Hakimi

Portogallo: Cristiano Ronaldo

Spagna: Carvajal, Nacho, Lucas Vazquez, Ramos, Asensio e Isco

14 BARCELLONA (Spagna)

Argentina: Messi

Belgio: Vermaelen

Brasile: Coutinho e Paulinho

Colombia: Mina

Croazia: Rakitic

Francia: Umtiti e Dembélé

Germania: Ter Stegen

Spagna: Piqué, Busquets, Iniesta e Jordi Alba

Uruguay: Suarez

12 PARIS SAINT-GERMAIN (Francia)

Argentina: Di Maria e Lo Celso

Belgio: Meunier

Brasile: Thiago Silva, Neymar e Marquinhos

Francia: Kimpembe, Mbappé e Areola

Germania: Trapp e Draxler

Uruguay: Cavani

12 CHELSEA (Inghilterra)

Argentina: Caballero

Belgio: Courtois e Hazard

Brasile: Willian

Danimarca: Christensen

Francia: Giroud e Kanté

Germania: Rudiger

Inghilterra: Loftus-Cheek e Cahill

Nigeria: Moses

Spagna: Azpilicueta

12 TOTTENHAM (Inghilterra)

Belgio: Alderweireld, Vertonghen e Dembélé

Colombia: Sanchez

Corea del Sud: Son Heung-Min

Danimarca: Eriksen

Francia: Lloris

Inghilterra: Rose, Dier, Kane, Trippier e Alli

11 BAYERN (Germania)

Colombia: James Rodriguez

Francia: Tolisso

Germania: Neuer, Hummels, Muller, Sule, Boateng, Kimmich e Rudy

Polonia: Lewandowski

Spagna: Thiago Alcantara

11 MANCHESTER UNITED (Inghilterra)

Argentina: Rojo

Belgio: Fellaini e Lukaku

Francia: Pogba

Inghilterra: Lingard, Jones, Young e Rashford

Serbia: Matic

Spagna: De Gea

Svezia: Lindelof

11 JUVENTUS (Italia)

Argentina: Higuain e Dybala

Brasile: Douglas Costa

Colombia: Cuadrado

Croazia: Mandzukic

Francia: Matuidi

Germania: Khedira

Marocco: Benatia

Polonia: Szczesny

Svizzera: Lichtsteiner

Uruguay: Bentancur

9 AL-AHLI (Arabia Saudita)

Arabia Saudita: Al Harbi, Al Moqahwi, Al Jassam, Asiri, Al Mosailem, Al Owais e Hawsawi

Australia: Milligan

Tunisia: Ben Amor

9 AL-HILAL (Arabia Saudita)

Arabia Saudita: Al Muaiouf, Hawsawi, Al Bulayhi, Al Burayk, Al Faraj, Al Khabiri, Kanno, Al Shahrani e Otayf

9 ATLETICO MADRID (Spagna)

Brasile: Filipe Luis

Croazia: Vrsaljko

Francia: Griezmann e Lucas Hernandez

Spagna: Saul, Koke e Diego Costa

Uruguay: Gimenez e Godin