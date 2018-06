Russia -9: Occhio alle esordienti. Lo insegna la storia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sono due le esordienti ai Mondiali: Panama e Islanda. Ed è da loro che ci aspettiamo le storie più interessanti, come insegna il passato delle matricole.

Prima di tutto, guai a sottovalutarle. Sono molte le storie scritte da selezioni che per la prima volta hanno calcato le scene dei Mondiali avendo la meglio su squadre più quotate. L'esempio più lampante è quello della Corea del Nord del 1966, squadra considerata di "ridolini" che eliminò l'Italia dai Mondiali del 1966: la più grande vergogna azzurra. Ma almeno all'epoca riuscimmo a qualificarci per la fase finale...

Nel 1982 il Mondo si rese conto che in Africa si sapeva giocare e anche bene a calcio: il Camerun uscì nella fase a gironi pur non perdendo un incontro e pareggiando con i futuri campioni del Mondo dell'Italia; l'Algeria si tolse lo sfizio di battere la Germania Ovest futura finalista, salvo poi essere eliminata a causa del più clamoroso dei "biscotti" proprio dai tedeschi, in una partita vinta contro l'Austria per 1-0 che consentiva a entrambe di qualificarsi. Fu proprio a causa di quest'ultima partita che si decise dall'edizione successiva di far gicoare l'ultima giornata della fase a gironi in contemporanea. Sempre nell'82 c'è da segnalare l'episodio singolare riguardante gli esordienti del Kuwait: nel corso della partita contro la Francia venne convalidato un gol ai transalpini che mandò su tutte le furie il principe dell'Emirato. Questo perché i giocatori kuwaitiani si erano fermati per un presunto fischio sentito, che era arrivato dagli spalti. Lo sceicco Fahad scese in campo e convinse l'arbitro ad annullare la rete, fra lo sgomento di giocatori francesi e pubblico. Inutile dire che il direttore di gara venne poi radiato.

L'esordiante più esaltante fu la Danimarca del 1986 che chiuse la fase a gironi a punteggio pieno, dando lezione di calcio alla Germania futura finalista e umiliando per 6-1 l'Uruguay. Era la squadra di Michael Laudrup e Preben Elkjaer-Larsen, la Danish Dynamite che si schiantò agli ottavi a causa della Spagna di Emilio Butragueno.

Nel 1990 la Costarica doveva essere il vaso di coccio in un girone comprendente Brasile, Scozia e Svezia. I centramericani a sorpresa si qualificarono agli ottavi di finale e insriti nel girone che prevedeva partite a Torino decise di presentarsi al torneo con una divisa bianconera, in omaggio alla Juventus. O almeno così si credeva.

La Nigeria del 1994 è stata a due minuti dalla fine degli ottavi di finale dal mandare a casa l'Italia di Arrigo Sacchi, prima che Roberto Baggio riscrivesse la storia; la Croazia del 1998 arriva alla medaglia di bronzo inchinandosi in semifinale ai padroni di casa della Francia, trascinata dal bomber a sorpresa Lilian Thuram. Francesi che vincono il Mondiale e quattro anni dopo si fanno beffare all'esordio nel 2002 dal Senegal di Bruno Metsu.

Infine il 2010 con la Slovacchia, che pone fine all'era azzurra di Marcello Lippi.

Queste dall'inizio del Mondiale a oggi tutte le esordienti:

Uruguay 1930: Argentina, Belgio, Bolivia, Brasile, Cile, Francia, Messico,

Paraguay, Perù, Romania, Uruguay,

USA, Jugoslavia

Italia 1934: Austria, Egitto, Spagna, Germania, Ungheria, Italia, Olanda, Svizzera, Svezia, Cecoslovacchia

Francia 1938: Cuba, Indie Olandesi, Norvegia, Polonia

Brasile 1950: Inghilterra

Svizzera 1954: Corea del Sud, Scozia, Turchia

Svezia 1958: Irlanda del Nord, Unione Sovietica, Galles

Cile 1962: Bulgaria, Colombia

Inghilterra 1966: Portogallo, Corea del Nord

Messico 1970: El Salvador, Israele, Marocco

Germania Ovest 1974: Australia, Germania Est, Haiti, Zaire

Argentina 1978: Iran, Tunisia

Spagna 1982: Algeria, Camerun, Honduras, Kuwait, Nuova Zelanda

Messico 1986: Canada, Danimarca, Iraq

Italia 1990: Costarica, Irlanda, Emirati Arabi



USA 1994: Grecia, Arabia Saudita, Nigeria

Francia 1998: Croazia, Giamaica, Giappone, Sudafrica

Corea del Sud-Giappone 2002: Cina, Ecuador, Senegal, Slovenia

Germania 2006: Angola, Togo, Costa d'Avorio, Ghana, Trinidad e Tobago, Ucraina



Sudafrica 2010: Slovacchia

Brasile 2014: Bosnia-Erzegovina