Russia -9, Panama Capitale mondiale. Inseguendo Duran e Saladino

© foto di Insidefoto/Image Sport

Esordiente assoluta al Mondiale, con la città che ha dato i natali al maggior numero di calciatori che prendono parte a Russia 2018. Non è però qualcosa di sorprendente, visto che Panama City ha quasi un milione di abitanti, un quarto di tutti i cittadini della Repubblica centroamericana. Ben 18 arrivano dalla capitale, a seguire ci sono i 17 peruviani di Lima e i 13 islandesi di Reykjavik. La qualificazione mundial per i Canaleros è stata festeggiata come un evento nazionale, per quello che de facto è il punto più alto della storia calcistica e forse sportiva di tutta Panama. L'unica grande stella sbocciata finora è quella di Julio Cesar Dely Valdes, che sbarcò pure in Italia con la maglia del Cagliari e che giocò in Francia al PSG. Una Nazione che ha vissuto sporadiche glorie a livello storico-sportivo con uno dei migliori batsmen del cricket come George Headley, con uno dei pugili più importanti della storia come il peso leggero Roberto Duran, come il saltatore in lungo Irving Saladino e finora unico oro olimpico della storia della Nazione dello Stretto. Il salto della Nazionale di Gomez è triplo, ora, se considerato che per arrivare in Russia i Canaleros hanno fatto fuori gli Stati Uniti. Non hanno stelle e non potrebbe essere altrimenti, esserci per Panama è già un grande successo. Con un piccolo record già a segno. La sua Capitale è quella Mondiale.