Russia -9, Salah e altri 10. Cuper e la rivoluzione dei Faraoni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sensazione diffusa, ma pure condivisa e condivisibile, è che l'Egitto sia Mohamed Salah e altri dieci. Senza nulla togliere al talento dei compagni, è indubbio che i Faraoni poggino gran parte delle proprie speranze e aspettative sulle spalle di quello che è diventato uno dei migliori calciatori del globo. Alla guida degli egiziani c'è l'Hombre Vertical, Hector Cuper, ma pure la mano dell'ex allenatore dell'Inter non può essere abbastanza senza la guida di Salah. Il cui infortunio è stato shock assoluto, tanto che Sergio Ramos è diventato nemico sportivo Nazionale al Cairo e dintorni. Il dieci, però, stringe i denti e come fa sapere lo staff medico della Nazionale, sarà presente senza alcun problema, patema o infortunio in Russia. Il girone non è di quelli proibitivi e di ferro, con i modesti padroni di casa della Russia, con un'Arabia Saudita attesa al varco e presentata come Cenerentola Mundial e con un Uruguay ricco di falle e problemi. Il punto è che l'Egitto, in rosa, ha tanti calciatori che si sono misurati finora solo col campionato domestico, come accadeva ai tempi della Leggenda Aboutreika. Tra i pali ci sarà il quarantacinquenne Essam El Hadary, che quando nasceva Kylian Mbappè aveva già venticinque primavere. Tanti militano in Inghilterra, dall'ex viola Ahmed Hegazy a Ramadan Sobhy, classe '97 e certamente il miglior talenti di una Nazionale comunque vecchia e in avanti con gli anni. In mediana sorti e giocate sono nei piedi di Mohamed Elneny dell'Arsenal, occhio semmai alle sorprese che possono arrivare da Trezeguet del Kasimpasa, ma per il resto l'Egitto è una profonda incognita. L'altra curiosità? Per i Faraoni è il primo Mondiale... Lontano dall'Italia. Finora, infatti, ha giocato solo nel 1934 e nel 1990 le due kermesse nel Belpaese.