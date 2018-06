Russia -9: Serie A al Mondiale, la Polonia è la più "italiana" del lotto

© foto di Imago/Image Sport

Nonostante l'Italia non si sia qualificata ai Mondiali ci sarà una buona rappresentanza della nostra Serie A in Russia. Il totale dei giocatori che hanno militato in questa stagione sportiva nel nostro campionato sono 58, in rappresentanza di 21 nazionali. La Polonia è la squadra più "italiana" delle 32. Di seguito il dettaglio:

7 POLONIA (Szczesny, Milik, Zielinski, Linetty, Bereszynski, Kownacki, Cionek)

6 CROAZIA (Badelj, Perisic, Brozovic, Mandzukic, Kalinic e Strinic)

5 ARGENTINA (Higuain, Dybala, Biglia, Fazio e Ansaldi)

5 SVIZZERA (Freuler, Dzemaili, Lichtsteiner, Rodriguez e Behrami)

5 URUGUAY (Laxalt, Vecino, Bentancur, Caceres e Torreira)

4 SERBIA (Milenkovic, Milinkovic-Savic, Kolarov e Ljajic)

4 SVEZIA (Helander, Krafth, Rohden, Hiljemark)

3 BRASILE (Miranda, Douglas Costa e Alisson)

3 SENEGAL (Koulibaly, Gomis e Niang)

2 COLOMBIA (Cuadrado e Cristian Zapata)

2 DANIMARCA (Cornelius e Stryger-Larsen)

2 NIGERIA (Obi e Simy)

2 PORTOGALLO (André Silva e Mario Rui)

1 BELGIO (Mertens)

1 COREA DEL SUD (Lee Seung-Woo)

1 COSTARICA (Gonzalez)

1 FRANCIA (Matuidi)

1 GERMANIA (Khedira)

1 ISLANDA (Hallfredsson)

1 MAROCCO (Benatia)

1 SPAGNA (Reina)