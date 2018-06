Russia -9: Svezia, senza Ibra ma con un gruppo coeso. E l'Italia lo sa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Vederla fra le 32, a giocarsi la qualificazione contro Germania, Messico e Corea del Sud fa rabbia. Perché al loro posto poteva esserci l'Italia. E invece vedremo ai Mondiali la Svezia, dopo un'assenza di 12 anni.

La speranza è centrare almeno gli ottavi di finale anche se la qualità è decisamente più bassa rispetto all'ultima partecipazione, quando gli scandinavi potevano annoverare in squadra giocatori come Ibrahimovic, Larsson e Ljungberg.

Oggi non c'è nessuna stella, per scelta. Perché Ibrahimovic, che aveva lasciato la Nazionale dopo Euro 2016 era tornato sui suoi passi facendo anche una certa pressione mediatica: "Non ci può essere Mondiale senza Ibra" aveva dichiarato. Peccato che non abbia fatto i conti col ct Janne Andersson. E anche con il gruppo, quello che ha conquistato il pass per la Russia.

Meno pericolosa, ma più coesa. Meno polemiche e, diciamocelo, meno soggezione dinnanzi a un giocatore straordinario ma dalla personalità forse troppo ingombrante.