Russia -9, tutti i 10 del Mondiale: da Messi all'unico italiano

Da Lionel Messi e Neymar fino all'unico italiano che gioca con la Corea Del Sud, Lee Seungwoo. Questi tutti i numeri 10, almeno sulle spalle, che giocheranno al Mondiale di Russia 2018 che inizierà tra nove giorni. Due diez per il PSG, per il Liverpool, per il Bayern Monaco e per l'Arsenal. Le altre sono tutte a quota uno.

Arabia Saudita - Mohammed Alsahlawi (1987, Al Nassr FC)

Argentina - Lionel Messi (1987, Barcellona)

Australia - Robbie Kruse (1988, Bochum)

Belgio - Eden Hazard (1991, Chelsea)

Brasile - Neymar (1992, PSG)

Colombia - James Rodriguez (1991, Bayern Monaco)

Corea Del Sud - Lee Seungwoo (1998, Hellas Verona)

Costa Rica - Bryan Ruiz (1985, Sporting CP)

Croazia - Luka Modric (1985, Real Madrid)

Danimarca - Christian Eriksen (1992, Tottenham)

Egitto - Mohamed Salah (1992, Liverpool)

Inghilterra - Raheem Sterling (1994, Manchester City)

Francia - Kylian Mbappè (1998, PSG)

Germania - Mesut Ozil (1988, Arsenal)

Giappone - Shinji Kagawa (1989, Borussia Dortmund)

Iran - Karim Ansarifard (1990, Olympiacos)

Islanda - Gylfi Sigurdsson (1989, Everton)

Marocco - Younes Belhanda (1990, Galatasaray)

Messico - Giovani Dos Santos (1989, Los Angeles Galaxy)

Nigeria - John Obi Mikel (1987, Tianjin Teda)

Panama - Ismael Diaz (1997, Deportivo La Coruna)

Perù - Jefferson Farfan (1984, Lokomotiv Mosca)

Polonia - Grzegorz Krychowiak (1990, West Bromwich Albion)

Portogallo - Joao Mario (1993, West Ham)

Russia - Fedor Smolov (1990, Krasnodar)

Senegal - Sadio Mane (1992, Liverpool)

Serbia - Dusan Tadic (1988, Southampton)

Spagna - Thiago Alcantara (1991, Bayern Monaco)

Svezia - Emil Forsberg (1991, RB Lipsia)

Svizzera - Granit Xhaka (1992, Arsenal)

Tunisia - Wahbi Khazri (1991, Rennes)

Uruguay - Giorgian De Arrascaeta (1994, Cruzeiro)