Russia -9: Uruguay e Colombia, ultima chiamata per i "big"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella di Russia sarà la prova della verità per Uruguay e Colombia, i cui giocatori più rappresentativi sono arrivati con ogni probabilità all'ultima corsa. Rinata grazie a una generazione d'oro che ha portato in dote fuoriclasse come Suarez e Cavani, la Celeste vedrà chiudersi con ogni probabilità un ciclo: non solo i due citati, ma anche Godin, Caceres, "Cebolla" Rodriguez, Stuani, Maxi Pereira e Martin Silva. Tutti over 30 chiamati all'ultimo grande ballo. Dietro non mancano nuove interessanti leve, su tutti Maxi Gomez che alla prima stagione in Europa ha segnato 16 reti, oltre ai "nostri" Torreira e Bentancur, destinati a diventare dei big.

Anche la Colombia è arrivata in una fase matura: 9 giocatori su 23 hanno almeno 30 anni. Il più affamato di tutti è Radamel Falcao: "El Tigre" non poté partecipare a Brasile 2014 per un grave infortunio e per lui sarà la prima e probabilmente l'ultima occasione per misurarsi in questo palcoscenico. Quattro anni fa i Cafeteros arrivarono tra le prime 8 e il talento per fare altrettanto bene c'è, perché oltre agli irriducibili "vecchietti" c'è chi è al top della carriera come il 27enne James Rodriguez, che si consacrò nell'edizione di 4 anni fa ed è reduce da una supera stagione al Bayern; e il nuovo che avanza Davinson Sanchez, difensore destinato a diventare fra i migliori nel suo ruolo.