Russia-Arabia Saudita, 2-0 al 45' con le reti di Gazinskiy e Cheryshev

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

È terminato sul 2-0 il primo tempo della gara inaugurale dei Mondiali 2018 tra Russia e Arabia Saudita. Prima la rete di Gazinskiy dopo dieci minuti e al quarantatreesimo il raddoppio di Cheryshev. gara in discesa dunque per i padroni di casa che hanno chiuso la prima frazione sul doppio vantaggio e che si apprestano dunque a mettere i primi tre punti in classifica.