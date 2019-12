Russia, squalifica di 4 anni dalle competizioni. Lo ha deciso la WADA

© foto di Insidefoto/Image Sport

Russia bandita da tutte le compeitizioni internazionali. È stato deciso dalla WADA, agenzia antidoping. Lo stop sarà di 4 anni e alle ore 13.30 a Losanna ci sarà una conferenza stampa dove verranno spiegate, nel dettaglio, le motivazioni. Il portavoce del WADA ha dichiarato a riguardo che l'elenco delle raccomandazioni è stato approvato all'unanimità dai membri del Comitato esecutivo. Niente Olimpiadi di Tokyo del 2020 e nemmeno quelle invernali del 2022 a Pechino. Gli atleti non coinvolti nello scandalo doping potranno gareggiare ma non sotto la bandiera russa. Già nel 2016 nel corso delle Olimpiadi di Rio de Janeiro furono banditi 111 atleti russi. La Rusada (agenzia antidoping russa) ha 21 giorni per appellarsi contro la squalifica. Per quello che riguarda il calcio non è a rischio la partecipazione della Nazionale russa e nemmeno San Pietroburgo come sede di Euro 2020 in quanto la UEFA non rientra come "grande organizzatore di eventi" nei regolamenti sulle violazioni antidoping.