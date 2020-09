Ryan Friedkin: "La Roma come un gigante addormentato. Non vedo perché non possa vincere"

vedi letture

"Gioia, umiltà, responsabilità". Così Ryan Friedkin, figlio di Dan, nuovo presidente della Roma, racconta l'acquisto del club giallorosso, nella prima intervista concessa dai due al sito ufficiale dei giallorossi: "Ma soprattutto eccitazione per quello che possiamo costruire, per il fatto di andare a Roma e poterci lavorare".

La trattativa è stata molto lunga. C'è stato un momento in cui hai pensato finisse male?

"Certo. È stato un processo lungo e difficile, ulteriormente complicato dalla crisi generata dal COVID. E ovviamente, quando si parla del COVID, ci sono cose in ballo che sono più importanti del calcio. Però, nonostante tutto, la nostra passione per questa squadra e per questa città non è mai diminuita e siamo entusiasti di essere riusciti a completare questo processo”.

Cosa vi ha colpito della Roma?

"Riteniamo che la Roma sia un po’ come un gigante addormentato e non c'è motivo per cui, col tempo, questo Club non possa competere seriamente per dei trofei a tutti i livelli. Con i tifosi e con la città alle nostre spalle, tutto è possibile alla Roma. Questo Club è davvero speciale”.

Avete un messaggio per i tifosi della Roma?

"Forza Roma".