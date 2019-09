S'arricchisce il Pallone d'Oro: da quest'anno nasce lo Yachine Trophy

Il Pallone d'Oro 2019, che avrà in Didier Drogba il suo ambasciatore, da quest'anno si arricchisce di un nuovo trofeo. I 180 giornalisti che dovranno scegliere dalla lista dei 30 migliori calciatori il loro preferito da questa edizione saranno chiamati anche a una ulteriore votazione per lo Yachine Trophy (in onore del portiere russo Lev Yashin che è ad oggi l'unico portiere ad aver vinto il Pallone d'Oro) per premiare il miglior portiere dell'anno solare.

Confermate, inoltre, le votazioni per il Pallone d'Oro femminile (20 nominativi, 50 giornaliste chiamate al voto) e il Trofeo Kopa per il miglior Under 21.