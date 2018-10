S. Inzaghi: "OM e Inter costruiti per lo Scudetto, noi vogliamo avvicinarli"

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

Intervenuto alla vigilia della sfida di Europa League con l'Olympique Marsiglia, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche del prossimo big match in campionato con l'Inter: "Vogliamo giocarcela sia col Marsiglia che con l'Inter, anche se loro sono stati costruiti per vincere lo Scudetto a differenza nostra. Siamo cresciuti tanto, pur con le nostre difficoltà, e ci vogliamo avvicinare. Con le nostre idee, con le nostre forze e col nostro mercato, che è stato ottimo, vogliamo giocarcela alla pari. Inter e OM forse hanno fatto ancora meglio a livello di acquisti, ma vogliamo continuare a crescere. Per quanto riguarda poi nello specifico la gara col Marsiglia, già l'anno scorso avremmo dovuto fare la semifinale contro di loro se non ci fosse sfuggita contro il Salisburgo".