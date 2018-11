S.Mina, ex obiettivo Napoli pronto per la Roja: 2 gol per diventare big

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Napoli l'ha seguito a inizio estate, quando sembrava intenzionato a puntare su un attaccante giovane e di grande prospettiva. Ora Santi Mina (22) sta mostrando a tutti le sue qualità, quelle già emerse nella passata stagione nella Liga. In Champions League la punta classe '95 originaria di Vigo ha messo a segno ben due gol contro lo Young Boys, nel girone della Juventus, che hanno avviato la rimonta contro la formazione svizzera. Una testimonianza di quanto Mina sia uno dei talenti più cristallini del calcio iberico e, dopo le 12 marcature della Liga 2017-18, è tornato a segnare con continuità una volta messi alle spalle i problemi delle scorse settimane al ginocchio. Tutto ciò nonostante i taronges abbiano speso tanto sul mercato estivo: 40 milioni di euro per riscattare Guedes, 16 milioni per Gameiro e i prestiti di Batshuayi e Cheryshev. A segnare e a risultare decisivo, in fin dei conti, è sempre il calciatore cresciuto nel Celta e pronto a esplodere nella nazionale maggiore della Roja.