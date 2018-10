S. Zhang: "Inter non è solo una squadra. Scoviamo i talenti del futuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eletto pochi minuti fa presidente dell' FC Internazionale Milano, Steven Zhang ha parlato all'Assemblea degli Azionisti: "Oggi, venerdì 26 ottobre, ha inizio una Nuova Era per il nostro Club, l'FC Internazionale Milano.

Il nostro obiettivo primario e il nostro core business in quanto società calcistica è e sarà sempre quello di garantire prestazioni sportive ottimali sul campo. Continueremo a fare dell'aspetto sportivo la nostra priorità, assicurandoci che la squadra abbia tutto il necessario per competere e vincere ai massimi livelli, sia sul piano nazionale che sul piano internazionale.

Per garantire un avvenire di successo al nostro Club, non provvederemo soltanto a rafforzare la squadra, nei limiti di quanto concesso dal regolamento, ma punteremo anche a far crescere i miglior talenti all'interno del nostro Club. Talenti che diventeranno i campioni dell'Inter negli anni a venire. Per questo motivo, miglioreremo le nostre infrastrutture sportive per essere ancora più moderni e innovativi.

Diventare un Club forte fuori dal terreno di gioco

Fuori dal campo, renderemo l'Inter un'azienda altrettanto forte e vincente. Dovremo sviluppare grandi abilità nell'area marketing e in quella commerciale e dovremo inoltre rafforzare ulteriormente la squadra nell'area dirigenziale. In questo modo, potremo sostenere la crescita dei ricavi commerciali e di quelli legati alle attività di marketing del Club, che ci consentiranno di competere pienamente all'interno del mercato sportivo. Il successo porta successo. La squadra che lavora fuori dal campo dovrà essere professionale e diligente e dovrà lavorare sodo per sostenere la squadra impegnata sul terreno di gioco.

Più internazionali e fedeli al nostro credo - 'Fratelli del mondo'

Il nostro nome è 'Internazionale' e a tale nome resteremo fedeli. Continueremo ad ampliare la portata dei nostri affari a livello globale e intendiamo esplorare in profondità il potenziale del mercato americano e di quello asiatico, compresa la Cina. Tuttavia, non dobbiamo mai dimenticarci delle nostre radici e del nostro DNA, che ha reso l'Inter quello che è oggi. L'Italia e Milano saranno quindi il centro delle nostre attività e della vita quotidiana del Club. Se è vero che siamo 'Fratelli del mondo', è altrettanto vero che siamo #MadeOfMilano.

Il nostro Club, il nostro staff e la nostra dirigenza, nonché la gran parte delle nostre attività, hanno come base Milano. Ma in questi anni abbiamo iniziato a costituire squadre al di fuori dell'Italia per lavorare con i nostri partner e con i nostri tifosi in tutto il mondo. L'Inter diventerà un ponte tra le culture e una piattaforma per facilitare gli scambi, generando benefici e supporto reciproci.

Lo sport è il modo migliore per mettere in contatto le persone, per creare comunità che si sentano affini, anche se si trovano a chilometri di distanza, poiché unite dalla passione per la stessa squadra.

Una maggiore tecnologia

Nell'era della trasformazione digitale, un club come l'Inter non può trascurare le opportunità che la tecnologia offre.

La trasformazione digitale del nostro club ha avuto inizio con la creazione della nostra Media House e sta investendo in altre aree del club. Continueremo su questa linea ed esploreremo in profondità le possibilità della gestione e delle comunicazioni digitali, per fare dell'Inter un leader del settore.

La tecnologia digitale è parte integrante della nostra vita quotidiana e lo è anche dello sport. Apre infatti una serie di opportunità per il Club per interagire con i tifosi e con i partner, per portarli dentro al nostro mondo, per farli sentire più vicini a noi, più vicini all'azione e più vicini ai giocatori.

Attraverso i nostri canali social, possiamo raggiungere milioni di appassionati in tutto il mondo, fornendo loro contenuti unici, risultati, reazioni ed emozioni riguardanti la partita e i nostri giocatori, in tempo reale. Questo ci consentirà di raggiungerli in qualsiasi momento e di catapultarli all'interno del mondo Inter.

I valori dell'Inter, molto più che una squadra di calcio

Ma dobbiamo ricordarci che l'Inter non è soltanto una squadra di calcio e che non riguarda solamente quanto accade sul terreno di gioco. Lo sport esprime anche dei valori e insegna a tutti noi lezioni importanti.

Attraverso la cultura dell'Inter, continueremo a sostenere i valori sportivi della competizione pulita, del fair play e della sportività. Assieme ai nostri stakeholder, diffonderemo messaggi positivi ai nostri tifosi e alla società in generale.

Ci concentreremo sui valori della diversità e del rispetto e continueremo a lavorare per la comunità, la nostra comunità di 'Fratelli del mondo'.

Ma il Club deve continuare ad innovare, non deve restare fermo. Dopo 110 anni di storia, questa settimana abbiamo annunciato la nascita della squadra femminile in seno al Club. Dobbiamo continuare a sostenere il lavoro svolto nel nostro settore giovanile, così vincente negli ultimi anni, investire della nostra rete di scout per scovare i talenti del futuro.

Siamo anche attivi all'interno degli organismi di governo del calcio a livello europeo con la UEFA e l'ECA e a livello mondiale con la FIFA. Al tempo stesso, a livello nazionale forniamo tutto il sostegno necessario alla Lega Serie A e alla Federazione italiana per l'introduzione di riforme e di una governance più efficace.

Abbiamo iniziato insieme il nostro viaggio quasi due anni fa, con un obiettivo in testa - riportare l'Inter nell'élite calcistica mondiale.

Credo che con il vostro aiuto sarò pronto ad affrontare le sfide successive. Insieme possiamo guidare questo Club in una nuova era di successi.

Grazie e Forza Inter sempre!".