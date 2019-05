Sabatini, a Bologna come all'Inter? E Bigon va verso la permanenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Walter Sabatini al Bologna potrebbe ricoprire un ruolo simile a quello che per qualche mese ha ricoperto all'Inter, cioè quello di supervisore tecnico del Bologna e del Montreal Impact, l'altro club del proprietario Joey Saputo. In conferenza stampa, lo stesso imprenditore canadese ha confermato la grande stima nei confronti del dirigente ex Samp: "Walter lo conosco da tanti anni, è una persona che stimo e gli ho fatto i complimenti perché ha smesso di fumare (ride, ndr). È sempre una grande opportunità confrontarsi con lui, c'è sempre da imparare".

Struttura più ampia - Una conferma su una struttura dirigenziale allargata è arrivata anche dall'ad Fenucci: "Potremmo avere una struttura più ampia di quella attuale e, se questa fosse la decisione del presidente, bisognerà trovare un equilibrio interno tra i compiti".

Riccardo Bigon potrebbe restare - Il ruolo di Sabatini, dovesse essere questa la decisione del club sul dirigente ex Samp, non andrebbe in conflitto con quello di Bigon, che potrebbe restare al suo posto: "Bigon ha un contratto - ha detto Fenucci -. L'abbiamo scelto perché volevamo un cambio progettuale. Ha fatto degli errori ma ha fatto anche delle cose buone. Come proseguire lo decideremo nei prossimi giorni".