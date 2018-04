Sabatini: "Astori non mi ha perdonato il mancato riscatto alla Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Sabatini, ex ds della Roma, ha parlato così dell'acquisto di Davide Astori ai tempi in cui era ds giallorosso, sulle colonne de Il Romanista: "Un ragazzo meraviglioso. Quando seppe che lo voleva la Roma scelse in un attimo il giallorosso e la cosa si concluse subito, era felicissimo Davide quel giorno del sì alla Roma dove tra l'altro avrebbe ritrovato il suo amico e compagno Nainggolan. È stato un difensore importante come dimostrato anche dalla sua carriera con la maglia della Nazionale, non me l'ha mai perdonato il fatto che non lo avevo riscattato per la Roma. Quando glielo dissi ci rimase malissimo. Lui voleva rimanere in giallorosso e vide in me la causa della mancata conferma. Io tra l'altro Davide me lo sarei tenuto. Perché oltre che un ottimo giocatore, era un ragazzo per bene. Fosse rimasto, sono sicuro che avrebbe avuto il tempo e il modo per far ricredere anche una piazza esigente come quella giallorossa".