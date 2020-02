Sabatini: "Bologna credi all'Europa. Saputo? Miglior presidente avuto"

Intervenuto come ospite nel programma Il Pallone nel 7 su È Tv il direttore dell’area tecnica del Bologna e del Montreal Impact Walter Sabatini ha parlato a tutto campo del mondo rossoblù: “Io guardo e punto sempre al meglio e quando sono venuto qui ho detto delle cose che la classifica mi dà ragione. La prestazione di Roma mi autorizza a pensare che questa sia la squadra del presente e del futuro, e lo dico con orgoglio che è lo stesso della gente di Bologna. Europa? A me non spaventa questa parola, ma il mio pensiero è relativo alle prestazioni. Se continueremo su questa strada possiamo fare ancora tanti punti. È obbligatorio pensarci perché la classifica dice questo ed è meritata dalle prestazioni. Nessun obiettivo è precluso con Sinisa a Casteldebole. Noi non abbiamo piani futuri, dobbiamo giocare al meglio, fare più punti possibili e poi vedremo cosa dobbiamo fare. Non ci tireremo indietro perché vogliamo essere protagonisti e non marginali al calcio”.

Come vi dividete i compiti con Bigon, Di Vaio e Fenucci?

“Bigon fa legittimamente e molto bene il direttore sportivo che vuol dire non solo fare il mercato, ma anche la gestione del gruppo. Io invece procuro armonia interna, faccio l’incentivitatore cercando di spingere su certe cose che sono state già importante. Siamo un laboratori sempre attivo, che non va mai in vacanza. Per merito di Riccardo ci compensiamo, lui è molto riflessivo e attento, mentre io sono più confusionario e istintivo perché questo è quello che mi ha fatto diventare l’uomo che sono. Qui ci sono grandi professionalità come anche Di Vaio che salta da un Paese all’altro con una passione straordinaria. Io sto benissimo qui e penso che il Bologna abbia un futuro immediato importante, lo stiamo già vivendo vista la classifica straordinaria che abbiamo. Con Fenucci c’è un rapporto di affetto e stima straordinario. Abbiamo vissuto due anni eccezionali a Roma quando non c’era una proprietà, ma una banca che metteva i soldi e lui ci metteva la faccia. Mi è stato dietro diversi anni e io sapevo che prima o poi gli avrei detto di sì”.

Come procede il progetto Bologna e a chi vi ispirate?

“Noi stiamo studiando, non aspettiamo luglio per muoverci, abbiamo una serie di scouting bravissimi coordinati da un maestro come Zunino anche se con lui a volte ho qualche scontro ideologico. Mi propinano decine di giocatori al giorno da visionare. Lavora 14-15 giorni al giorno, conosce qualsiasi giocatori e tutte le volte che gli faccio un nome lui in 20-30 secondi mi snocciola tutte le sue caratteristiche. Poi la valutazione sul reale valore del giocatore e sull’eventuale acquisto arriva in un secondo momento. Il mio istinto e capacità di giudizio. Non abbiamo bisogno di ricalcare i progetti altrui, noi siamo il Bologna e abbiamo la nostra idea di calcio da costruire”.

Qual è il rapporto con Saputo. E il suo arrivo lo ha stimolato a maggiori investimenti?

“Saputo aveva già stanziato questa somma e i soldi erano già indirizzati verso certi acquisti che sono poi arrivati. Il patron è da sempre molto esposto con il Bologna e io non credo di aver stimolato più di tanto certi investimenti. È un fuoriclasse come persona, gentile ed educata, molto misurata e rispettosa della professionalità degli altri. È il migliore che ho avuto e ne ho avuti tanti. Con Zamparini e Lotito ho avuto ottimi rapporti seppur burrascosi, ma con Saputo è un’altra cosa perché vuole al Bologna un bene incredibile e io spero di regalargli qualcosa di importante. È Fenucci l’uomo che fa da trait d’union con il presidente, ma al di là di questo Saputo è un fuoriclasse, ha un ottimo rapporto con i giocatori. Ricorda molto Moratti dell’Inter”.

A Roma ha nuovamente brillato la stella di Schouten

“Si tratta di un calciatore molto forte, non me ne attribuisco neanche il merito perché è stato preso, come altri, da chi c’era e c’è tuttora prima di me ovvero Bigon e i suoi scout. Questi ragazzi vanno difesi perché a loro spetta un compito difficilissimo che è quello di portare il Bologna in una posizione importante di classifica”.

Cosa manca a Skov Olsen per esplodere?

“Ha bisogno di minuti e campo per testare il suo livello e le sue qualità che sono enormi. Non ha la sfacciatagine dei sudamericano, ma ti riconcilia con il calcio quando lo vedi in allenamento. Ha bisogno di un episodio fortunato per sbloccarsi e decollare. Non può non decollare. È stato preso per le sue qualità e non per un calcolo o una reintegrazione in rosa”.

Dominguez a Torino ha mostrato lampi della sua classe

“Sta pagando un po' di apprendistato, deve abituarsi al ritmo della gara e dell’allenamento. Quando sarà il suo turno sarà all’altezza anche perché in questo Bologna viene facile giocare. È il giocatore che più somiglia alle mie idee calcistiche, ma è stato presto da tutti di comune accordo, non è un acquisto solo mio. A me colpisce l’intraprendenza, la voglia di rischiare e sfidare l’avversario”.

I tifosi sono contenti di questo Bologna e del suo modo di giocare

“Il tifoso del Bologna vuole essere orgoglioso della propria squadra e mi pare che sia un obiettivo che pian piano stiamo concretizzando. Lo si capisce allo stadio vedendo i tifosi che vengono a sostenere la squadra. Contro la Roma la squadra ha tenuto alto il baricentro, ha provato sempre ad attaccare e dominare il gioco e credo che i tifosi, all’Olimpico e a casa, siano stati felici di vedere la squadra giocare in questo modo. Io ho sempre sofferto della sufficienza con cui i media guardano al Bologna, ma credo che ora le cose stiano cambiando. Abbiamo vinto cinque vittorie esterne, spesso segnando tre gol, che gioca con una prepotenza che è propria di Mihajlovic. Domenica incontrando i dirigenti della Roma gli ha detto che di non pensare a recuperare la sconfitta precedente perché avrebbero perso nuovamente. Questo è il nostro condottiero”.

Quanto sono importanti i veterani in questa squadra?

“Poli, Danilo, Santander e Palacio sono giocatori fondamentali per noi. Questi ragazzi hanno tenuto la barra dritta dopo la notizia di Mihajlovic e permesso alla squadra di lavorare con la massima concentrazione”.

Anche Svanberg sta crescendo molto

“Svanberg ha dimostrato di avere un’attitudine a un calcio superiore, rimanendo sempre dentro della partita dall’inizio alla fine con grandissima qualità e un peso specifico importante. Tutti questi calciatori devono completare il loro percorso ,non hanno espresso il massimo – e sarebbe impossibile – delle loro possibilità”.

Su cosa si basa nella scelta dei giocatori?

“Sono diventato un buon dirigente perché da calciatore non capivo il calcio. Io giocavo il mio calcio, facevo cose inguardabili e urlavo da solo in mezzo al campo. Ho capito in ritardo il mio talento e questo mi ha aiutato a capire meglio il talento dei giocatori che vedo”.

Il rapporto col Montreal Impact è destinato a restare questo o a crescere?

“Io vorrei creare un network che faccia capo al Bologna, ma non è facile in questo calcio. È un’utopia che coltivo da anni e che volevo già fare a Roma e con l’Inter. Vorrei creare un mercato parallelo, fuori dal Bologna, per arricchire il Bologna. Ma ci sono tantissimi ostacoli”.

Che mercato c’è da attendersi in estate?

“Se da qui alla fine la squadra farà bene come sta facendo, quello estivo sarà un mercato di conferme, non un mercato scoppiettante. C’è uno zoccolo duro, questo gruppo va integrato, non raso al suolo. Una cessione per finanziare ci può stare, non cambia il corso delle cose. Un grande nome qui? Sarebbe stato bello portare un giocatore mediatico, ma sarebbe stato in totale contraddizione con la mentalità del Bologna, che si vuole costruire in futuro. Ibra? Ha parlato con il mister, noi abbiamo sperato prevalesse l’affetto amicale, ma nel calcio non è mai così".