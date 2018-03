Sabatini: "Capello ha chiesto e ottenuto la risoluzione dal Jiangsu"

Fabio Capello che lascia il Jiangsu Suning, e Walter Sabatini che potrebbe fare altrettanto. Ne parla a Sky Sport 24 il diretto interessato, coordinatore tecnico delle squadre del gruppo Suning e quindi anche dell'Inter: "C'era diversità di vedute sulle cose che sono state fatte, ragion per cui Capello ha cheisto e ottenuto la risoluzione del contratto, in un clima molto sereno. La società ha apprezzato la stagione scorsa, è riuscito a tirare fuori la squadra da una situazione difficile. Niente da dire".

Come valuta questo insuccesso a livello personale? Era stata una sua scelta.

"Io quando un calciatore sbaglia uno stop mi faccio un processo. Figuriamoci per una cosa come questa".