Sabatini e i top player mai acquistati per colpa di Suning

Quando lo scorso 10 maggio venne nominato coordinatore dell'area tecnica di Suning Sports Group, Walter Sabatini mai si sarebbe aspettato una situazione del genere. Fu ingaggiato da Zhiang Jindong per rendere il comparto del gruppo sportivo ancora più competitivo e nella conferenza stampa di presentazione - tenuta a Nanchino in pompa magna - parlò così: "È un grande onore essere qui, non me lo sarei mai aspettato. Sento tantissimo la responsabilità che mi ha dato il gruppo Suning, tutti i manager presenti passando poi per la famiglia Zhang. Sono perfettamente al corrente del fatto che questo per me costituirà un impegno di vita enorme, perché io sono un uomo molto ambizioso dal punto di vista professionale, e mi rendo conto dell'importanza dell'incarico attribuito".

L'ambizione, in teoria, doveva tradursi in acquisti importanti, per il Jiangsu ma soprattutto per l'Inter. E infatti lo stesso Sabatini lo scorso luglio, alla sua prima conferenza in Italia da dirigente dell'Inter, non celò le sue ambizioni: "Nainggolan? Radja è sempre nella mia testa. Può essere un obiettivo". E su Vidal: "Parliamo di un profilo da Inter. Ci piace e ci interessa".

Tutti poi sappiamo come s'è conclusa la scorsa estate. Da Vidal e Nainggolan, l'Inter ha dovuto ben presto virare su Borja Valero e Vecino: buoni calciatori, ma lontani da quei top player prospettati in sede di presentazione.

Ancor peggio è andata a gennaio. Luciano Spalletti ha chiesto rinforzi a dicembre a più riprese: voleva un trequartista, voleva Javier Pastore, calciatore che Ausilio e Sabatini potevano portare a Milano a condizioni vantaggiose. Non è bastato però strappare un accordo con l'argentino, e trovare una intesa con PSG, per convincere Suning a puntare sul Flaco. Ancora peggio, infine, è andata la trattativa Ramires, giocatore che appartiene alla stessa famiglia e a cui non è stato permesso di passare dallo Jiangsu all'Inter.