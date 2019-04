Sabatini e l'addio all'Inter: "Ho sbagliato io. Via per impazienza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga e interessante intervista rilasciata ai taccuini di 'La Repubblica' da Walter Sabatini. L'attuale dirigente della Sampdoria, tra i tanti temi, è tornato a parlare dell'Inter. E della decisione di andare via pochi mesi dopo il suo addio: "Con l’Inter ho sbagliato io. Me ne sono andato per impazienza, la colpa è mia. Volevo fare una grande Inter, chiedevo investimenti forti, ma non c’erano risposte immediate, e davanti all’indugio mi sono tirato indietro, mi sembrava di tradire la fiducia dei tifosi".

Il rapporto con i cinesi - Sabatini s'è poi soffermato sul rapporto con la proprietà cinese e sul loro modo di fare: "Le cene da Zhang - ha detto - sono state da Mille e una notte, ricche e opulente, da vero imperatore, ma trattare con i cinesi non fa per me, sono impermeabili, non danno mai risposte definitive, le decisioni sono sempre collettive, dopo una riunione ce n’è sempre un’altra e un’altra ancora, e poi c’è un comitato che deve ratificare la decisione e appena credi che ci sia una parola fine, ricominci in un’altra sala".