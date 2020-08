Sabatini e le voci sul ritorno alla Roma: "Casting ds? I protagonisti non li fanno"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina ha intervistato tre ex dirigenti della Roma a proposito della suggestione Rangnick, tra cui Walter Sabatini, attuale direttore dell'area tecnica del Bologna: "Dopo ciò che è successo al Milan mi sembrerebbe come una scelta di seconda mano. Se arrivasse uno come lui, Fonseca si dovrebbe dimettere. Poi avete visto cosa è successo a Monchi? Il calcio italiano ha le sue specificità. Io fra i nomi fatti dalla nuova proprietà per il ruolo di ds? I casting li fanno gli attori di secondo piano, non i protagonisti".